Inter-Genoa e Lazio in Coppa Italia: tutte le informazioni sui biglietti

Dopo la trasferta in casa della Juventus, l’Inter si prepara ai prossimi appuntamenti del mese di febbraio. I nerazzurri sono attesi da due sfide casalinghe ravvicinate: sabato 22 febbraio il match di campionato contro il Genoa, martedì 25 i quarti di Coppa Italia contro la Lazio.

INTER-GENOA – Sabato 22 febbraio alle 20:45 si giocherà a San Siro la sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo il successo sulla Fiorentina, si tornerà a disputare un match in casa. Sono in vendita i biglietti per assistere alla match del Meazza: sarà necessario il supporto caldo e continuo di tutto il pubblico interista, per un’atmosfera senza pari: “I biglietti sono in vendita a partire da 25€, con riduzioni per Under16 disponibili per tagliandi di Primo e Secondo Anello”.

Informazioni biglietti per la sfida di Coppa Italia

INTER-LAZIO – L’Inter è attesa dai quarti di finale di Coppa Italia, in programma in gara unica a San Siro martedì 25 febbraio alle 21:00: l’avversario dei nerazzurri sarà la Lazio di Marco Baroni, vittoriosa sul Napoli per 3-1 nella sfida degli ottavi: “La squadra di Inzaghi ha superato negli ottavi l’Udinese (2-0, Arnautovic e Asllani) e ora punta all’impegno contro la Lazio per cercare un posto nella semifinale dove, ad attendere la vincente della sfida di San Siro, c’è il Milan. I quarti di Coppa Italia si disputano in gara secca, con calci di rigore in caso di parità al 90′. I biglietti sono in vendita, con tariffe dedicate ad Abbonati e Soci Inter Club.”

Fonte: Inter.it