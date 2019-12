Inter-Genoa: la probabile formazione dell’Inter di Conte (17Âª in Serie A)

Inter-Genoa: la probabile formazione dell’Inter di Conte (17ª in Serie A)

Inter-Genoa è in programma oggi a partire dalle ore 18.00. Partita valida per la diciassettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’ultima del 2019. Servono tre punti per chiudere l’anno in vetta a braccetto con la Juventus, già vittoriosa in casa Sampdoria. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma stavolta preoccupano più gli squalificati che gli infortunati. Oltre ai “soliti” Barella, Asamoah e Sanchez, fuori anche Brozovic e Lautaro Martinez per accumulo di cartellini gialli. Da vedere se Gagliardini e Sensi riusciranno ad andare almeno in panchina, ma con poche speranze di scendere in campo.

MODULO – Stavolta Conte ha un grande compito: schierare l’Inter migliore mettendo meno giocatori possibile fuori ruolo. Per questo è difficile ipotizzare che il 3-5-2 venga abbandonato, sebbene possa sembrare la scelta più logica. Da definire chi rimpiazzerà Brozovic in cabina di regia, ma tutto sembra andare nella direzione dell’acciaccato Borja Valero.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nessuna novità a copertura del capitano Handanovic tra i pali. Al centro de Vrij in versione regista basso con Godin terzo di destra e Skriniar sinistro. Solo panchina per Bastoni.

CENTROCAMPO – Curiosità in mezzo. D’Ambrosio e Biraghi agiranno larghi rispettivamente a destra e sinistra, anche se Lazaro è in ballottaggio per una maglia. Al centro Borja Valero stringerà i denti per fare da perno tra Vecino e Agoumé, quest’ultimo candidato per il debutto dal 1′. L’alternativa è Candreva mezzala.

ATTACCO – Pochi dubbi in mezzo. Senza Lautaro Martinez, a fare coppia con Lukaku sarà Esposito, nettamente favorito su Politano.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Genoa di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Genoa: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Agoumé, Biraghi; Lukaku, Esposito.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Bastoni; Candreva, Lazaro, Dimarco, Gagliardini, Sensi; Politano.