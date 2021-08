Inter-Genoa, Inzaghi recupera Satriano: ballottaggio con Sensi – TS

Inter-Genoa aprirà la stagione nerazzurra in Serie A. In vista della sfida di San Siro, in programma domani alle 18:30, Inzaghi recupera una pedina per l’attacco: Martin Satriano sarà a disposizione

BALLOTTAGGIO – Inter-Genoa sarà il primo impegno ufficiale della stagione dei nerazzurri. Dall’infermeria arrivano buone notizie per Inzaghi: secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, infatti, Martin Satriano, reduce da un affaticamento muscolare, ha smaltito i problemi fisici e si candida per una maglia da titolare al fianco di Dzeko nel tandem d’attacco nerazzurro. Il tecnico nerazzurro, però, molto probabilmente si affiderà a Sensi nel ruolo di trequartista dietro l’unica punta, soluzione già adottata dall’Inter nel corso dell’amichevole contro la Dinamo Kiev dello scorso sabato.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport