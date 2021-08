Inter-Genoa, Inzaghi insiste su Dzeko unica punta. Ballottaggio a sinistra – SM

Inter-Genoa segnerà il debutto ufficiale di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Pochissimi dubbi di formazione, anche a causa dell’emergenza nel reparto offensivo. Come riportato da “Sport Mediaset”, sabato il peso dell’attacco ricadrà tutto su Dzeko. Da scegliere il quinto sinistro

NIENTE COPPIA – In vista del debutto stagionale in Serie A contro il Genoa a San Siro, Simone Inzaghi in attacco punterà ancora su Edin Dzeko unica punta. Il test fatto a Monza contro la Dinamo Kiev ha dato garanzie: l’Inter giocherà con il 3-5-1-1 (vedi analisi tattica di Inter-Dinamo Kiev). Alle spalle del centravanti bosniaco in Inter-Genoa si alterneranno Stefano Sensi e Hakan Calhanoglu. Il primo iniziando da trequartista e il secondo da mezzala sinistra. L’ultimo arrivato Denzel Dumfries scalpita, ma non è ancora al 100% e quindi dovrebbe giocare ancora Matteo Darmian sulla destra. Ballottaggio a sinistra tra Federico Dimarco e Ivan Perisic, che – in base alle indicazioni delle ultime amichevoli – vede il croato in vantaggio. Questi gli ultimi aggiornamenti di “Sport Mediaset” sulla formazione di Inzaghi prevista per Inter-Genoa di sabato.