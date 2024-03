Inter-Genoa, Gilardino con la formazione migliore. Un solo dubbio

Per Inter-Genoa, stasera alle 20.45, c’è da aspettarsi la miglior formazione possibile da parte di Gilardino. L’allenatore ospite ha un solo dubbio, anche se presumibilmente sarà risolto con una conferma.

CON LE CERTEZZE – L’uscita, pochi minuti fa, dei convocati di Alberto Gilardino per Inter-Genoa dà ulteriori certezze in vista di stasera. Confermati i tre assenti: gli infortunati David Ankeye (preso nel mercato invernale, ancora non ha esordito), Alan Matturro e Ridgeciano Haps. Questo significa che Johan Vasquez ha recuperato, dopo alcuni minimi dubbi a seguito della sua sostituzione a inizio ripresa nove giorni fa contro l’Udinese per un affaticamento. Il messicano sarà il terzo centrale, assieme a Koni De Winter e Mattia Bani, con Josep Martinez fra i pali. La sua presenza nei tre dietro (il modulo è un 3-5-2 speculare) fa sì che Aaron Martin vada in fascia sulla sinistra, largamente favorito sull’acquisto di gennaio Djed Spence.

UNICO DUBBIO – C’è solo una maglia da assegnare nel Genoa che proverà a fermare l’Inter come già avvenuto all’andata. Una serie di infortuni ha frenato in stagione Junior Messias, l’ex Milan è di nuovo disponibile da tre partite e nelle ultime due è partito titolare. Relegando in panchina Ruslan Malinovskyi, che pure sarebbe uno dei big. Gilardino dovrebbe confermare questa particolarità anche oggi, il ballottaggio è aperto ma con Messias favorito. Gli altri due di centrocampo saranno Morten Frendrup, reduce da rinnovo di contratto negli scorsi giorni, e Milan Badelj. Davanti nessun dubbio su Albert Gudmundsson, miglior marcatore in Serie A del Grifone con nove gol, e Mateo Retegui che nell’ultima ha segnato all’Udinese con una splendida rovesciata. Completa l’undici Stefano Sabelli come esterno di fascia sulla destra. Questa la probabile formazione di Gilardino per Inter-Genoa: J. Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.