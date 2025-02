Inter-Genoa, la gara degli ex! Un mix tra passato e presente – TS

Non solo la Champions League nella testa dell’Inter: i nerazzurri, sabato sera, ospiteranno il Genoa dell’ex Vieira e Pinamonti. Un incrocio tra passato e presente, spiega Tuttosport.

MIX – Con un occhio teso verso i sorteggi di Champions League, l’Inter pensa anche al campo e alla partita di domani sera contro il Genoa. Come spiegato da Tuttosport, nella sfida contro il Grifone ci sarà anche un assaggio del passato e del presente che si incroceranno al Meazza. La gara tra Inter e Genoa rievoca mille storie: dall’attuale tecnico rossoblu, Vieira, protagonista per tre anni, ad Andrea Pinamonti, bomber del Genoe e cresciuto nel settore giovanile. Ultimo, ma non per importanza, il portiere Josep Martinez che l’Inter in estate ha acquistato proprio dal Genoa.

Inter, tanti ricordi con il Genoa

RECUPERI – Arrivato dalla Juventus, lasciò l’Inter dopo tre anni e mezzo nella stagione del Triplete. Patrick Vieira, che ricorda con piacere gli anni vissuti a Milano, non si fa prendere dalla nostalgia e pensa alla partita di sabato. Un match molto importante per gli ospiti: l’obiettivo del Genoa è arrivare a una salvezza tranquilla nel minor tempo possibile. A Milano, Vieira, non arriva impreparato a questa sfida ma dovrà fronteggiare le assenze di Badelj, Thorsby e, in ultimo, di Vitinha che rimarrà fuori almeno sino alla sosta. Allo stesso tempo però, il francese ha recuperato Cornet e Messias che potrebbe avere spazio anche a San Siro. Chi invece non si ferma mai è proprio Andrea Pinamonti.

Fonte: Tuttosport – Maurizio Moscatelli