Inter-Genoa, formazione già fatta per Conte? Poi solo tre possibili rotazioni

Antonio Conte (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter-Genoa si avvicina e purtroppo in casa nerazzurra tiene banco anche il problema Covid-19, che al momento non riguarda il gruppo squadra (vedi comunicato ufficiale). Conte lavora sulla formazione iniziale, che è praticamente certa

SOLITA INTER – La formazione dell’Inter che sfiderà il Genoa domenica pomeriggio a San Siro è praticamente annunciata. La stessa schierata nelle ultime due vittoriose occasioni contro Lazio e Milan a eccezione dell’unico squalificato. Sulla destra, in sostituzione di Achraf Hakimi, spazio a Matteo Darmian dall’inizio. Per il resto, solito 3-5-2 che dà più garanzie di qualsiasi altro test. Non sono previste grandi sorprese, sebbene Conte sappia di non potersi fidare di Davide Ballardini.

TRE ROTAZIONI – In realtà, dal momento che ci sono altri due impegni ravvicinati (vedi focus), non è da escludere qualche rotazione. Soprattutto per i calciatori più affaticati. Detto del pieno recupero di Milan Skriniar e Nicolò Barella, le chance bramate di Danilo D’Ambrosio e Arturo Vidal ora si riducono. Per loro possibile staffetta a partita in corso. Così come quella tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, che è in uno stato di forma invidiabile. Tutti i diffidati dovrebbero giocare dall’inizio, anche perché hanno già dimostrato di saper giocare sotto questa pressione.