Inter-Genoa, formazione con cambi: 3 sperano (uno dirottato?) – TS

Si avvicina Inter-Genoa, che si giocherà sabato sera alle 20.45. La formazione dell’Inter potrebbe essere modificata, anche per far fronte a tre diffidati. Le ultime da Tuttosport.

TRE IN DIFFIDA – Sarà Inter-Genoa la prossima sfida dei nerazzurri, che a San Siro cercheranno di ritrovare il bottino pieno, dopo aver perso il derby d’Italia contro la Juventus a Torino. Con un successo sul Grifone dell’ex Patrick Vieira, i nerazzurri metterebbero almeno per una notte il proprio musetto davanti al Napoli in classifica (azzurri poi impegnati domenica all’ora di pranzo a Como). In vista di Inter-Genoa, la formazione dei nerazzurri, complice anche qualche diffidato di troppo, potrebbe mutare. Sono tre i giocatori a rischio squalifica per Napoli: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Simone Inzaghi non correrà alcun rischio e valuterà nel dettaglio la situazione.

La probabile formazione di Inter-Genoa con 3/4 che scalpitano

SI SCALDANO – Tutti e tre in realtà potrebbero giocare Inter-Genoa dal primo minuto, ma i prossimi tre allenamenti comunque diranno qualcosina in più. E come riferisce Tuttosport, è giusto tenere ogni porta aperta. Nel caso in cui Inzaghi dovesse optare per la massima prudenza allora Davide Frattesi e Piotr Zielinski prenderebbero il posto di Barella e Mkhitaryan. Quanto a Bastoni, il suo sostituto Carlos Augusto ieri ha lavorato a parte per una contusione rimediata a Torino. Rimane in dubbio. Occhio, però, al possibile dirottamento di Francesco Acerbi a sinistra, con il rientro dal 1′ di Stefan de Vrij al centro della difesa. Per il resto, Joaquin Correa scalpita per un posto in caso di forfait precauzionale di Thuram. La probabile formazione di Inter-Genoa:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi/de Vrij, Bastoni/Carlos Augusto/Acerbi; Dumfries, Barella/Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi; Dimarco; Taremi/Correa/Thuram, Lautaro Martinez.