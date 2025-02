Inter-Genoa, esordio per Josep Martinez! Non sarà l’unica novità

Josep Martinez in Inter-Genoa per il suo debutto assoluto in campionato con la maglia nerazzurra. Ma in vista della partita di sabato sera, occhio ad un’altra novità.

ULTIME – Meno due a Inter-Genoa e oggi i nerazzurri si sono allenati agli ordini di Simone Inzaghi in vista del match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. In casa Inter, è arrivata la tegola dell’ultim’ora con l’infortunio al dito di Yann Sommer (clicca qui per conoscere i tempi di recupero e le partite che salterà). Ma oltre al portiere svizzero, occhi puntati su Marcus Thuram e Carlos Augusto. Sul centravanti francese vige ancora parecchia prudenza visto il dolore alla caviglia, dopo la botta rimediata durante Inter-Fiorentina. A meno di clamorose sorprese non sarà titolare e proverà ad esserci quantomeno in panchina. Sia per lui che per il brasiliano, il quale ha subito una contusione a Torino, saranno decisivi gli allenamenti di domani e sabato mattina.

La probabile formazione di Inter-Genoa con due novità (obbligate)

NOVITÀ – Per Inter-Genoa, ci sarà dunque la novità tra i pali Josep Martinez. Il portiere spagnolo esordirà per la prima volta in Serie A con la maglia nerazzurra. In avanti, invece, Joaquin Correa sta salendo nelle gerarchie di Simone Inzaghi e ad oggi è favorito per scendere in campo dal primo minuto a discapito di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Questa la probabile formazione per Inter-Genoa a due giorni dalla partita:

(3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez.