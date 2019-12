Inter-Genoa, due possibili recuperi. Esposito esordisce da titolare?

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Genoa. I nerazzurri dovranno fare i conti con l’emergenza a centrocampo (QUI le possibili soluzioni per “Sky Sport”. Ecco invece – secondo la “Gazzetta dello Sport” – le ultime sulla probabile formazione

DUBBI – “Già con l’infermeria piena, l’Inter perde anche Brozovic e Lautaro Martinez per squalifica. Asamoah non recupera, Candreva potrebbe farcela ma Conte non lo vede interno, quindi si va verso l’esordio dal 1’ del baby Agoumé. Gagliardini al massimo in panchina. Ballottaggio tra Esposito e Politano per sostituire Martinez e in fascia tra Lazaro e Biraghi. Probabile il ritorno di Godin nei tre dietro”.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile formazione di Conte in Inter-Genoa:

