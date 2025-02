Inter-Genoa, dubbi non solo in attacco: Inzaghi valuta Frattesi e Zielinski!

L’Inter si prepara alla sfida di sabato sera contro il Genoa. Inzaghi deve fare i conti con qualche dubbio di formazione considerate le condizioni incerte di Thuram. Ma anche a centrocampo la situazione sarà da valutare, con ben due centrocampisti diffidati (su tre). Il tecnico valuta il possibile impiego di Zielinski e Frattesi da titolari, o uno dei due.

NON SOLO ATTACCO – In attacco, la situazione di Marcus Thuram richiede la massima cautela. Il francese, ancora alle prese con i postumi di un colpo alla caviglia rimediato contro la Fiorentina, non è riuscito a recuperare in tempo contro la Juventus e si è visto. Simone Inzaghi non vuole correre rischi che possano compromettere la sua presenza nella sfida chiave contro il Napoli prevista per il weekend successivo. Sebbene Thuram abbia stretto i denti entrando nella ripresa contro i bianconeri, la sua condizione non è ancora ottimale. Contro il Genoa, dunque, è probabile che venga risparmiato, con uno tra Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi che farà coppia con Lautaro Martinez. Simone Inzaghi sa che ogni punto pesa e dovrà trovare il giusto equilibrio tra turnover e competitività. L’Inter vuole vincere, ma senza perdere di vista l’importanza delle sfide future.

Dubbi anche a centrocampo: chi tra Zielinski e Frattesi?

POSSIBILI SOLUZIONI – Ma non è solo l’attacco a richiedere attenzione. A centrocampo, Simone Inzaghi valuta l’inserimento dal 1’ di Piotr Zielinski o Davide Frattesi, o addirittura di entrambi, per far rifiatare i titolarissimi e gestire la situazione dei diffidati. Il primo indiziato è Zielinski, che potrebbe prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan, diffidato e a rischio squalifica per il match contro il Napoli. Ma attenzione, non è esclusa la possibilità che Inzaghi opti per un doppio cambio, facendo riposare anche Nicolò Barella, anch’egli diffidato. In questo caso, Davide Frattesi sarebbe il prescelto per completare il centrocampo insieme a Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu. Una scelta che garantirebbe freschezza e permetterebbe ai titolari di arrivare nelle migliori condizioni allo scontro diretto con il Napoli.