Inter-Genoa, dubbi in attacco per Inzaghi: Satriano o Sensi con Dzeko

L’Inter si appresta ed esordire ufficialmente in questa stagione contro il Genoa. Come riporta Matteo Barzaghi in collegamento ad Appiano Gentile, Dzeko è l’unico sicuro di giocare in attacco. Con lui, uno tra Satriano o Sensi

DUBBI FORMAZIONE − Questo l’aggiornamento di Barzaghi sull’Inter anti-Genoa: «Per l’Inter, oggi allenamento nel tardo pomeriggio, Simone Inzaghi proverà a mettere sul campo le sue idee definitive in vista dell’esordio contro il Genoa. Tutto ruota attorno all’attacco sia sugli acquisti con vari nomi sul piatto, ma anche sul campo si parla tanto di quello. Solo Edin Dzeko è disponibile, Alexis Sanchez infortunato, Lautaro Martinez squalificato. Il dubbio, dunque, sarà quello di mettere Martin Satriano accanto al bosniaco o Stefano Sensi trequartista».