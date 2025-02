Inter-Genoa, i diffidati: rischio squalificati per la partita col Napoli

Inter-Genoa si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventiseiesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per l’anticipo di stasera: ci sono dei diffidati, che (lato nerazzurro) sarebbero squalificati sabato prossimo col Napoli in caso di ammonizione. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri.

INTER-GENOA sabato 22 febbraio ore 20.45 (26ª giornata Serie A)

Diffidati Inter (prossima partita Napoli in trasferta): Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan.

Squalificati Inter: nessuno.

Diffidati Genoa (prossima partita Empoli in casa): Aaron Martin.

Squalificati Genoa: nessuno.