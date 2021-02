Inter-Genoa, il difficile arriva ora: c’Ã¨ da fare l’andatura e non dar speranze

Inter-Genoa, il difficile arriva ora: c’è da fare l’andatura e non dar speranze

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Genoa si giocherà alle ore 15 e sarà una partita fondamentale tanto quanto il derby. La Juventus ieri ha pareggiato a Verona, il +4 con lo scontro diretto a favore sul Milan è un buon vantaggio ma da consolidare. Sono proprio queste le gare in cui i nerazzurri devono dimostrare di valere il primato.

LEADERSHIP DA RIBADIRE – Inter-Genoa è la prima partita in cui i nerazzurri comandano. Vero, erano già davanti la settimana scorsa, ma si trattava pur sempre del derby ossia di uno scontro diretto. Adesso invece di dubbi non ce ne sono più, e come segnalato da Antonio Conte è in queste le partite che bisogna essere perfetti (vedi articolo). La Juventus ieri si è ancora fermata, oggi c’è la possibilità di staccarla di altri due punti. E con Roma-Milan in serata vincere vorrebbe dire aumentare il distacco su almeno una delle altre due inseguitrici. Ma occhio, perché il Genoa con Davide Ballardini ha perso solo una volta in Serie A ed è tutt’altro rivale rispetto all’andata, dove non tirò mai in porta. La classifica va costruita da qui in avanti, e subito: il segnale, adesso, dev’essere non dare speranze alle rivali di poter tenere vivo il campionato.

TUTTO CHIARO, CON REBUS – Per Inter-Genoa l’unico cambio di formazione rispetto al derby dovrebbe essere Matteo Darmian per lo squalificato Achraf Hakimi. Il condizionale è però d’obbligo almeno finché non arriverà l’esito dei tamponi svolti ieri. Dopo i cinque positivi fra dirigenza e staff di giovedì il gruppo squadra dell’Inter è in isolamento fiduciario, quindi bisogna attendere (responso atteso in mattinata) sperando che non ci siano brutte notizie. Ma, per il resto, Conte ormai sta abituando con la linea della continuità. Il Genoa, invece, potrebbe risparmiare i diffidati: il suo derby ce l’ha mercoledì (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Inter-Genoa, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).