Inter-Genoa, il dato sugli spettatori presenti allo Stadio Meazza in San Siro

È in corso Inter-Genoa, prima giornata di Serie A 2021-2022 (QUI il live). La società ha ufficializzato il dato sugli spettatori presenti.

SPETTATORI SAN SIRO – Sono 27.402 gli spettatori presenti allo Stadio Giuseppe Meazza per Inter-Genoa, prima giornata di Serie A. Questo il dato ufficiale per l’esordio stagionale, prima volta coi tifosi presenti dopo un anno e mezzo. L’apertura dello stadio è possibile per il 50% della capienza, pari a un massimo di 37.908 persone.