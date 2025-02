Inter-Genoa, Correa più altre tre novità? Probabile formazione

L’Inter è chiamata a reagire in campionato, dopo la sconfitta in casa della Juventus, per mantenersi a contatto con il Napoli in vista dello scontro diretto in programma nel prossimo weekend. Prima di andare al Maradona, la squadra di Inzaghi riceverà sabato a San Siro il Genoa di Vieira (clicca qui per la conferenza stampa). Occhio a Correa.

L’OBIETTIVO – L’Inter che scenderà sul campo di San Siro sabato sera contro il Genoa, tenterà di resettare il passo falso contro la Juventus, e di tornare alla vittoria, per mettere pressione al Napoli, prima dello scontro diretto. Vincendo i nerazzurri si prenderebbero la vetta della classifica, almeno momentaneamente. La squadra di Inzaghi avrà infatti l’occasione, di mettersi davanti di un punto per una notte, aspettando quello che farà il Napoli, impegnata sul campo del Como domenica a 12.30.

LA SETTIMANA – Simone Inzaghi e il suo staff stanno avendo modo di preparare la gara contro il Genoa in una delle pochissimi periodi senza impegni infrasettimanali. Dalle prime indicazioni, sembra che il mister preferisca schierare la miglior Inter possibile contro i rossoblù, ed eventualmente fare un turnover più massiccio in Coppa Italia. Ma, a due giorni dalla partita, le scelta della formazione sarà fatta anche in base da alcuni giocatori non al meglio, oltre che dai “cartellini”. Sono tre i titolari in diffida: Bastoni, Mkhitaryan e Barella, e potrebbero essere risparmiati per evitare di rischiare di saltare la gara contro il Napoli.

SOMMER – La notizia di oggi in casa Inter riguarda l’infortunio di Sommer. Il portiere svizzero è stato sottoposto in giornata agli esami clinici, che hanno evidenziato una frattura al pollice della mano destra. Lo stop si preannuncia di circa 3-4 settimane. Un ulteriore problema per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno del suo numero 1, in un momento topico della stagione. Un infortunio, che da spazio in mezzo ai pali della porta nerazzurra, a Josep Martinez.

Inter-Genoa, le scelte di Inzaghi: chance per Correa?

LE SCELTE – Uno dei dubbi principali di Inzaghi riguarda l’impiego dei diffidati. Con Carlos Augusto ancora a parte nell’allenamento di oggi, a causa di un problema al polpaccio, Inzaghi difficilmente rinuncerà a Bastoni, nonostante sia diffidato. Affianco al numero 95, per completare la difesa, favoriti De Vrij su Acerbi e Pavard su Bisseck. A centrocampo confermato Calhanoglu, mentre verrà risparmiato almeno uno, se non entrambi, tra Barella e Mkhitaryan: pronto Frattesi, ed eventualmente anche Zielinski. Sulle fasce ancora il tandem Dumfries-Dimarco, con Zalewski pronto a gara in corso.

IN ATTACCO – Marcus Thuram non è al meglio, continua a non allenarsi con i compagni per il problema alla caviglia rimediato contro la Fiorentina, e dovrebbe partire dalla panchina. Non è da escludere che Inzaghi lo lasci fuori dai convocati, per averlo pronto per la gara al Maradona. Per sostituire l’attaccante francese, salgono le quotazioni di Correa. Ad oggi l’argentino è favorito su Taremi, per far coppia con Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro va a caccia del primo gol in Serie A contro il Genoa.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): J.Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez.