Inter-Genoa, Conte recupera pezzi (in panchina). Esposito scalpita – SM

Verso Inter-Genoa, Antonio Conte può sorridere per alcuni giocatori che si sono rivisti ieri nel corso dell’allenamento in preparazione del match di sabato pomeriggio a San Siro contro gli uomini di Thiago Motta, valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

SORRISO CONTE – Per Inter-Genoa secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Antonio Candreva ha finalmente superato il mal di schiena e si è rivisto ieri in allenamento così come Alessandro Bastoni. Due nuove alternative per Antonio Conte in vista della partita di sabato pomeriggio. Possibile cambio di modulo invece contro Thiago Motta, con il giovane Sebastiano Esposito lanciato dal 1′ con un altro trequartista alle spalle di Romelu Lukaku per il 3-4-2-1. Borja Valero ha subito un affaticamento muscolare al polpaccio ma c’è ottimismo dato che non ha svolto neanche gli esami strumentali, sarà lui il play-maker davanti la difesa. Ieri ad Appiano Gentile hanno svolto parte dell’allenamento anche Roberto Gagliardini e Stefano Sensi dovrebbero andare in panchina.