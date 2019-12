Inter-Genoa, Conte recupera due giocatori. Sensi convocabile – GdS

Inter-Genoa è una partita fondamentale per le speranze dei nerazzurri di restare agganciati al primo posto, detenuto momentaneamente dalla Juventus (che ha però una partita in più). Buone notizie dal campo per Antonio Conte, che a centrocampo recupera Borja Valero e Antonio Candreva. Miglioramenti anche per Roberto Gagliardini e Stefano Sensi.

PARTITA IMPORTANTE – In casa nerazzurra ci si prepara per Inter-Genoa, ultima sfida dell’anno per la squadra. Vincere è importantissimo per tenere il passo della Juventus e mantenere il primo posto con i bianconeri dopo la vittoria di questi ultimi con l’altra squadra di Genova, ovvero la Sampdoria. Il problema più grande per la squadra è sicuramente il centrocampo, dove Marcelo Brozovic sarà assente per squalifica dopo il cartellino giallo rimediato nella sfida pareggiata a Firenze di domenica sera.

EMERGENZA CENTROCAMPO – Dall’infermeria arrivano buone notizie per Antonio Conte, che recupera Borja Valero – uscito contro la Fiorentina per un problema al polpaccio – e dovrebbe tornare anche Antonio Candreva. Filtra ottimismo per quanto riguarda le condizioni di Roberto Gagliardini e di Stefano Sensi, che potrebbero essere convocati. Chiaro, tra la convocazione e lo schiramento in campo c’è differenza, ma solo il fatto di poter essere arruolabili lascia ben sperare per il loro recupero dai rispettivi infortuni.