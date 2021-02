Inter-Genoa, Conte consapevole delle insidie: allenamento duro – Sky

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Genoa è la partita in programma domenica alle ore 15.00, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Paventi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – sottolinea come Conte sia consapevole delle insidie

INSIDIE – Inter-Genoa non sarà una sfida semplice per i nerazzurri di Antonio Conte, primi in classifica a +4 sul Milan. Andrea Paventi sottolinea lo stato d’animo del tecnico leccese: «Genoa squadra non semplice da affrontare? Lo sa anche Conte che oggi sta già martellando la squadra in allenamento. Queste sono le classifiche bucce di banana che possono essere imprevedibili. Penso sappiano bene da queste parti quali sono le qualità del Genoa e sanno che servirà l’Inter che ha battuto la Lazio e il Milan».