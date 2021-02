Inter-Genoa, Conte può cambiarne tre: Eriksen fa spazio a Vidal dal 1′?

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo ai nerazzurri, dopo la splendida vittoria nel derby. Ma il tecnico pugliese sta già pensando all’undici da mandare in campo per Inter-Genoa. Potrebbero esserci dei volti nuovi dal primo minuto. Ecco i ballottaggi possibili

FOCALIZZATI – Il segreto della mentalità vincente di Antonio Conte è molto semplice. Concedersi il lusso di godere delle grandi vittorie, giusto il tempo necessario a sintonizzarsi sull’appuntamento successivo. Per i nerazzurri, lungo la strada che porta allo scudetto, c’è Inter-Genoa, dopo un derby meraviglioso e straordinariamente dominato. L’avversario ligure non va sottovalutato, anche perché i rossoblu arrivano da un periodo di lunga imbattibilità. Complice anche la squalifica di Achraf Hakimi, Conte sarà costretto a cambiare qualcosa rispetto alla stracittadina.

NOVITÀ – In Inter-Genoa, il terzetto difensivo non dovrebbe essere stravolto, nonostante la diffida minacci brutte sorprese per Alessandro Bastoni, che prima o poi dovrà farci i conti. Al suo fianco, comunque, complicato fare a meno di Stefan de Vrij e Milan Skriniar, in un momento simile e dopo le ultime prestazioni. A centrocampo potrebbero esserci le vere novità: Matteo Darmian quasi certo di sostituire il laterale marocchino, a destra. Mentre a sinistra, Ivan Perisic è in stato di grazia e Conte potrebbe dargli continuità. Questo anche per testarne le capacità di concentrazione e attenzione in una gara emotivamente diversa rispetto al derby. In mezzo al campo, pochi dubbi su Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, qualcuno in più sull’impiego di Christian Eriksen, che ha giocato da titolare nelle ultime tre partite dell’Inter, Coppa Italia compresa.

RITORNO – Al posto del danese, in Inter-Genoa, potrebbe rivedersi Arturo Vidal, che ha giocato una manciata di minuti nel derby e non parte titolare, in campionato, dalla sfida con la Fiorentina del 5 febbraio scorso. In attacco, confermati Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, anche se Alexis Sanchez spinge per una maglia da titolare al fianco del belga e al posto dell’argentino.