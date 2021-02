Inter-Genoa, Conte a ritmi alti. Domani l’esito del secondo giro di tamponi – Sky

Antonio Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Genoa è una sfida delicata per la squadra di Conte, che vuole legittimare il primo posto in classifica (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Paventi – intervenuto in diretta nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, la squadra si è allenata a ritmi molto intensi. Nel frattempo si attende l’esito del secondo giro di tamponi

RITMI ALTI – Inter-Genoa è una sfida importante per la squadra di Antonio Conte, che vuole legittimare il primo posto in classifica con la speranza che dietro qualcuno rallenti. Andrea Paventi fa il punto anche sulla questione Covid, tornata purtroppo d’attualità in casa nerazzurra: «L’esito del secondo giro di tamponi è atteso per domani. La squadra si trova in isolamento fiduciario e verrà sottoposta a ulteriori tamponi prima della sfida con il Genoa. Intanto oggi abbiamo visto un allenamento a buon ritmo, svolto con grande partecipazione in primis da Conte, che chiamava i suoi giocatori uno a uno».