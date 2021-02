Inter-Genoa, c’Ã¨ Darmian. Conte valuta un cambio: la probabile formazione

Inter-Genoa, c’è Darmian. Conte valuta un cambio: la probabile formazione

Inter-Genoa, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021. Antonio Conte senza Achraf Hakimi squalificato si affida a Matteo Darmian sulla fascia destra. In difesa invece valuta un mini-turnover: di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Genoa, Antonio Conte verso la conferma dello stesso undici visto contro Lazio e Milan ma con l’unico cambio forzato legato ad Achraf Hakimi squalificato. Al suo posto il tecnico italiano punterà su Matteo Darmian. In difesa Conte valuta un piccolo cambio: uno tra Milan Skriniar e Alessandro Bastoni potrebbe riposare per lasciare spazio a uno tra Danilo D’Ambrosio per quanto riguarda il centro-destra, mentre Aleksandar Kolarov per quanto riguarda il centro-sinistra. A centrocampo solita conferma per Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, con Christian Eriksen ancora in vantaggio rispetto Arturo Vidal. Ivan Perisic ormai padrone della fascia sinistra, chiamato a dare continuità alle ottime prestazioni viste in campo nelle due precedenti partite.

IN ATTACCO – Ogni partita è buona per lanciare Alexis Sanchez in attacco in coppia con Romelu Lukaku ma i numeri parlano a favore di Lautaro Martinez: 30 gol in coppia con il centravanti belga. L’argentino in particolare ha preso parte a 17 reti in questo campionato, grazie ai suoi 13 gol e 4 assist. Di seguito la probabile formazione dell’Inter