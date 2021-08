Inter-Genoa, biglietti in vendita… ma il sistema va in tilt!

L’Inter quest’oggi ha aperto ufficialmente alla vendita dei biglietti per Inter-Genoa, prima giornata di Serie A il 21 agosto. A quanto pare però il portale del sito dei nerazzurri non permette di completare l’acquisto dei tickets.

SISTEMA IN TILT – L’Inter si appresta a cominciare la sua stagione 2021/2022 contro il Genoa che aprirà ufficialmente il nuovo campionato di Serie A. Il 21 agosto a San Siro infatti i nerazzurri di Simone Inzaghi debutteranno contro i rossoblù di Davide Ballardini cercando subito di conquistare i tre punti per difendere lo scudetto. Novità di quest’anno è anche il ritorno sugli spalti dei tifosi. Da oggi infatti i supporters nerazzurri possono acquistare i biglietti per il match del 21 (vedi articolo) sul sito dell’Inter (fino a domani mattina solo gli abbonati 2019-2020, poi le prossime fasi) con il portale però che sembra essere in tilt. Molti utenti infatti hanno riscontrato un problema al termine dell’acquisto dei biglietti con il server che recita questo messaggio: “Siamo spiacenti, qualcosa è andato storto… Stiamo già lavorando per risolvere il problema. Per favore riprova più tardi. Ci scusiamo per l’inconveniente“. In pratica, una volta eseguita tutta la procedura per l’acquisto (scelta del posto, inserimento della tessera di abbonato e pagamento) il sito va in crash. Non era da escludere che ci potessero essere disguidi. Questa è la prima volta dopo un anno e mezzo che i tifosi tornano ed è inevitabile che si sia persa l’abitudine ad accogliere i tifosi.