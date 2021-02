Inter-Genoa, Ballardini sorride: Biraschi recupera, un altro vicino al rientro

Davide Ballardini Spezia-Genoa

Inter-Genoa si giocherà domenica alle ore 15 e Ballardini potrebbe avere due giocatori in più a disposizione. Uno è Biraschi, assente da tempo.

DOPPIO RECUPERO – Per Inter-Genoa potrebbero rivedersi, almeno tra i convocati, Davide Biraschi e Francesco Cassata. Il primo, a causa di problemi a una spalla, non gioca dal 22 novembre contro l’Udinese. Il secondo, addirittura, non ha presenze in Serie A ma solo una in Coppa Italia. Secondo Telenord Biraschi oggi ha fatto gran parte del lavoro in gruppo, segno che potrebbe partire per Milano (qui il report dell’allenamento). Per Davide Ballardini l’unico assente domenica potrebbe essere Luca Pellegrini, che si è infortunato sabato scorso col Verona.