Inter-Genoa, Ballardini riprende e punta l’esordio in Serie A

Inter-Genoa è ormai alle porte e gli avversari dei campioni d’Italia si stanno preparando al meglio per la trasferta a San Siro. Nel pomeriggio, i ragazzi di Ballardini riprenderanno la seduta di allenamento dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Perugia

COMUNICATO − “Sotto con il campionato. Messo in cassaforte il successo in rimonta con il Perugia, mister Ballardini e i giocatori stanno rientrando alla base. Nel pomeriggio sui campi del ‘Signorini’ è fissata la seduta di ripresa, dopo il fine settimana libero da impegni, in vista dell’esordio in anticipo con l’Inter (sabato, stadio Meazza, ore 18:30). Stesura dei piani, verifica della situazione, sviluppi della preparazione. Su questo asse ruoterà l’attività di questi giorni, in cui si spingeranno i ritmi all’inizio e alleggeriranno i carichi in seguito. Nel Genoa sono squalificati, in base al referto post 38ma giornata dello scorso torneo, Mattia Bani e Valon Behrami. Tra gli avversari mancherà Lautaro Martinez“.

Fonte: Genoacfc.it