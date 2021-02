Inter-Genoa, Ballardini pensa anche al derby? Turnover in formazione

Davide Ballardini – Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Inter-Genoa si giocherà domani alle ore 15. Considerato che i rossoblù mercoledì, nel turno infrasettimanale, avranno il derby con la Sampdoria Ballardini ha fatto intendere che in formazione ci sarà turnover.

QUALCHE CAMBIO – Per Inter-Genoa si prevedono novità da parte di Davide Ballardini. L’ha detto apertamente in conferenza stampa (vedi articolo): ci saranno valutazioni da fare in vista della partita successiva. Che è il derby, sentitissimo, con la Sampdoria mercoledì. Per questo facile immaginare al massimo uno dei tre diffidati partirà dal 1’: Paolo Ghiglione, Andrea Masiello e soprattutto Mattia Destro. Per sostituire il prodotto del settore giovanile dell’Inter ci sono un altro ex, Goran Pandev, oppure il rilancio di Gianluca Scamacca, accantonato dall’inizio del 2021. Rispetto all’andata ci sarà Eldor Shomurodov, che a ottobre entrò nella ripresa in una partita dove il Genoa non tirò mai in porta. L’uzbeko, nella striscia positiva dei rossoblù, ha dato un gran contributo.

VARIE MODIFICHE – Il Genoa contro l’Inter probabilmente non rischierà i diffidati, poi si attende qualche altra modifica. Domenico Criscito può scalare terzo centrale, liberando Lennart Czyborra come esterno a tutta fascia sulla sinistra. A destra, invece, il favorito è Davide Zappacosta. Completano il reparto difensivo Ivan Radovanovic, negli ultimi mesi stabilizzato centrale, e uno fra il già citato Masiello ed Edoardo Goldaniga. C’è un ulteriore ballottaggio, fra Milan Badelj e l’ex obiettivo di mercato nerazzurro Nicolò Rovella (futuro juventino), con Miha Zajc e Kevin Strootman a completare il terzetto in mezzo. I due interni hanno avuto un ottimo rendimento nelle ultime settimane, col primo rilanciato dopo un inizio di stagione negativo e il secondo subito fondamentale dal suo arrivo nel mercato di gennaio. In porta, ovviamente, ci sarà Mattia Perin. Questa la probabile formazione di Ballardini per Inter-Genoa: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Czyborra; Scamacca, Shomurodov.