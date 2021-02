Inter-Genoa, Ballardini martella i suoi in vista del match: alta intensitÃ !

Inter-Genoa, Ballardini martella i suoi in vista del match: alta intensità!

Davide Ballardini – Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Inter-Genoa è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 15.00, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Ballardini anche oggi si è allenata a ritmi elevati. Di seguito il report

ALTO RITMO – Inter-Genoa è la sfida in programma tra tre giorni a San Siro. Mentre Antonio Conte ritrova Stefano Sensi e Matias Vecino (vedi articolo), Davide Ballardini martella i suoi uomini in vista del match contro la capolista della Serie A. La squadra rossoblù, dopo l’attivazione muscolare, è passata al lavoro sul campo. A ogni esercizio, possesso palla compreso, è stata occupata una diversa frazione di campo. Ha chiuso la sessione una partitella in cui i portieri si sono in parte alternati con i compagni.

