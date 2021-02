Inter-Genoa, l’avversario: Ballardini viene da sette risultati utili consecutivi

Davide Ballardini – Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Oggi alle 15 si giocherà Inter-Genoa, quinta giornata di ritorno di Serie A. Analizziamo il momento degli uomini di Davide Ballardini, che vengono da sette risultati utili consecutivi.

RINASCITA – Oggi pomeriggio l’Inter affronterà il Genoa, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Entrambe le squadre, tuttavia, stanno vivendo un ottimo momento di forma. I nerazzurri veleggiano a +4 in testa alla classifica, dopo la fondamentale vittoria nel derby di sette giorni fa. I rossoblù viaggiano invece a velocità di crociera a metà classifica: undicesima posizione con ventisei punti. E diciannove di questi punti sono arrivati nelle ultime dieci giornate, ossia da quando Davide Ballardini è (di nuovo) sulla panchina del Genoa. Per il tecnico romagnolo si tratta della quarta esperienza coi liguri, e anche stavolta è incaricato di portarli a una tranquilla salvezza. In dieci giornate arrivano cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Che coincide anche con la data dell’ultima dell’Inter, il 6 gennaio. In questo filotto ci sono importanti vittorie contro rivali per la salvezza, e anche un insperato 2-1 casalingo contro il Napoli.

REDIVIVO – Il simbolo della rinascita del Genoa, figlio anch’esso del ritorno di Ballardini, è sicuramente Mattia Destro. Dall’arrivo del tecnico, l’attaccante ha segnato sei dei suoi nove gol stagionali in campionato, ritrovando una continuità che mancava da almeno tre stagioni (sei gol col Bologna nel 2017/18). Destro è una conoscenza nota in casa Inter, essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro tra il 2005 e il 2010. Per Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni sarebbe il principale osservato speciale, anche se essendo in diffida potrebbe riposare: mercoledì derby con la Sampdoria (vedi articolo).