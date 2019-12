Inter-Genoa, attesi altri 60mila tifosi a San Siro: media piÃ¹ alta dal 2000

Inter-Genoa, attesi altri 60mila tifosi a San Siro: media più alta dal 2000

Per Inter-Genoa oggi sono attesi a San Siro altri 60mila tifosi nerazzurri a trascinare la squadra allenata da Antonio Conte in vista dell’ultima partita del 2019, prima della pausa natalizia e meritato riposo. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” la società nerazzurra potrebbe chiudere nel migliore dei modi l’anno appena trascorso, superando, per media spettatori allo stadio, anche quella della stagione 1999-2000.

PRIMI IN ITALIA – Inter-Genoa potrebbe confermare ancora una volta il dominio dei nerazzurri nel campionato italiano per quanto riguarda la media-spettatori. Quella delle prime otto giornate – riporta la rosea -, è la più alta degli ultimi 20 anni con “64.473 biglietti staccati, con il picco della sfida persa contro la Juventus (75.923) e all’opposto il match infrasettimanale con la Lazio arrivato solo a 56.175″. Le previsioni per oggi parlano di quota” 60mila e toccando almeno i 59 mila tondi tondi l’Inter confermerebbe una prima parte del 2019/2020 da record. La media di 63.864 spettatori, infatti, diventerebbe la più alta in campionato dalla stagione 1999-2000, quella con Marcello Lippi in panchina e Bobo Vieri capocannoniere nerazzurro con 13 gol, chiusa a quota 63.796″. Da considerare inoltre la chiusura, per motivi di sicurezza, di 2.350 posti complessivi. Ciò nonostante l’Inter resta la prima in Italia, confermando l’ottimo momento della squadra e l’effetto Conte.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni.