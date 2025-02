Inter-Genoa 1-0, ci pensa Lautaro Martinez! Primi per una notte

Termina 1-0 Inter-Genoa, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0

SECONDO TEMPO – Non cambia di molto il copione nella ripresa rispetto al primo tempo, con un’Inter che fatica parecchio a rendersi pericolosa, merito anche di un Genoa molto bravo a difendersi. La prima vera occasione della partita arriva addirittura al 70′, quando Nicolò Barella lascia partire una sassata dalla distanza che si stampa però sull’incrocio dei pali, a testimonianza di un periodo non fortunatissimo con i legni per i nerazzurri. Poco dopo addirittura è il Genoa a rischiare di passare in vantaggio: calcio d’angolo con carambola, la palla finisce a Ekuban con Martinez che compie una grandissima parata in uscita per mantenere la porta inviolata. Poco dopo, finalmente, si sblocca il risultato: Calhanoglu batte un corner perfetto, Lautaro Martinez stacca di testa e infila in rete l’1-0 con deviazione decisiva di Masini. I nerazzurri stringono i denti per proteggere il vantaggio e al minuto 88 è Taremi ad andare vicino al gol con un bel taglio sul primo palo, a cui Leali risponde con una grande parata. Un raddoppio che l’Inter si mangia anche al 91′, con una ripartenza che vede Darmian solo davanti alla porta appoggiare per Lautaro Martinez, l’argentino però si divora il 2-0. Situazione che si ripete anche al 93′, con Lautaro Martinez che parte ancora da solo dopo una grande giocata, ma Leali si rivela decisivo nell’impedire nuovamente la rete. E finisce così, 1-0, grazie alla rete del capitano.

INTER-GENOA 1-0

Gol: Lautaro Martinez al 79′