Inter-Genoa 0-0 al 45′, poca brillantezza. Correa va KO

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Genoa, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Inter non brillantissima in questa prima frazione di gioco, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Nei primi cinque minuti di gara i nerazzurri mostrano ritmo alto e voglia di aprire subito le marcature, salvo poi spegnersi lentamente con il passare dei minuti, merito anche di un Genoa coraggioso e con tanto pressing alto. Sono poche, in realtà, le occasioni da segnalare, con i due portieri poco impegnati dai rispettivi attacchi avversari. Nel finale, attorno al 40′, piove sul bagnato per l’Inter, con Joaquin Correa che resta a terra per un problema al polpaccio. L’argentino stringe i denti per arrivare a fine primo tempo, dove al suo posto entrerà Mehdi Taremi. Si chiude così questo pessimo primo tempo con le reti ancora inviolate a San Siro.

INTER-GENOA 0-0

Gol: /