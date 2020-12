Inter, Gattuso non farà a meno di Lozano: l’uomo in più del Napoli!

Condividi questo articolo

Gattuso

Inter-Napoli in programma domani alle 20:45. Gennaro Gattuso prepara la formazione e di certo questa volta non lascerà fuori Hirving Lozano così come fatto contro la Sampdoria. Il calciatore messicano è rinato dopo la scorsa stagione, ed è l’uomo in più di questo Napoli.

UOMO SIMBOLO – Inter-Napoli, la squadra allenata da Gennaro Gattuso nasconde tante insidie, e si candida per essere una delle sorprese più grandi nella corsa scudetto. L’uomo simbolo della squadra al momento è inevitabilmente Hirving Lozano. Acquistato la scorsa stagione, ha sicuramente deluso le aspettative giocando poco e anche male. Oggi l’attaccante messicano gioca con più continuità, mettendo in mostra tutte le sue qualità esplosive. Lo dimostrano i suoi cinque gol realizzati in appena dodici partite. Lasciato in panchina contro la Sampdoria, con il suo ingresso la partita del Napoli è totalmente cambiata a favore: l’attaccante messicano ha prima realizzato di testa il gol del pareggio, successivamente l’assist al bacio per Petagna che conclude la rimonta. Antonio Conte dovrà studiare al meglio la formazione azzurra, e stare attento in particolare alle corsie esterne, in particolare quella dalla parte di Alessandro Bastoni. Dalla sua parte sulla fascia ci sarà Ashley Young a supporto (favorito su Ivan Perisic), proprio per cercare di contenere l’imprevedibilità del calciatore.