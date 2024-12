Inter, garanzie contro la Lazio: la strategia di Inzaghi e probabile formazione

Domani l’Inter scenderà in campo contro la Lazio per un match che potrebbe segnare un punto di svolta nella corsa al vertice del campionato. Simone Inzaghi ha sciolto i principali dubbi di formazione, puntando sui suoi uomini di maggiore affidabilità. Ecco le probabili scelte del mister secondo il Corriere dello Sport.

CON I TITOLARI – Simone Inzaghi prepara la sfida di domani tra Inter e Lazio tra qualche dubbio e molte certezze. Oltre il modulo, la certezza è che contro una squadra forte come quella allenata da Marco Baroni, la strategia in questa partita è quella di affidarsi inevitabilmente alla sicurezza dei suoi leader. Yann Sommer sarà il perno difensivo, protetto dal trio Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, che saranno chiamati agli straordinari per sopperire alle assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Gli esterni saranno affidati a Denzel Dumfries, pronto a fare la differenza con la sua spinta costante, e Federico Dimarco, sempre incisivo in fase di costruzione. A centrocampo spazio al consolidato trio formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, In attacco, la scelta ricade inevitabilmente su Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In panchina Marko Arnautovic e Joaquin Correa saranno pronti a offrire il loro contributo a partita in corso.

Con la Lazio reduce da buone prestazioni e forte del fattore campo, per l’Inter sarà fondamentale rispondere presente. Oltre a consolidare la posizione in classifica, un successo darebbe ai nerazzurri lo slancio necessario per affrontare con fiducia il tour de force delle prossime settimane.

Inter probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.