Inter, Gagliardini scalpita e potrebbe trovare una maglia dal 1′ a Roma

L’Inter si avvicina alla trasferta di Roma sul campo della Lazio in vista dell’ottava giornata di campionato. Con il possibile spostamento in avanti di Calhanoglu potrebbe trovare spazio dal 1′ Roberto Gagliardini

POSTO − In attesa del rientro di tutti i nazionali, Matteo Barzaghi di Sky Sport inquadra la situazione in casa Inter: «I sudamericani arriveranno tardi. Oggi rientrano tutti gli europei fatta eccezione per Edin Dzeko che questa sera giocherà con la sua Bosnia. Si rivedranno a breve i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, gli olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, nonché Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Con Calhanoglu avanzato (vedi articolo) si libererebbe un posto e potrebbe subentrare Roberto Gagliardini che ha lavorato alla grande durante la settimana, cosi come Matteo Darmian».