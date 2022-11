Inter, fuori casa difesa sotto esame: contro la Juventus vietato sbagliare – CdS

L’Inter in trasferta ha la peggior difesa del campionato. Numeri impietosi che vanno sicuramente migliorati, soprattutto per una squadra che lotta per lo scudetto. Il Corriere dello Sport sottolinea l’importanza della sfida contro la Juventus.

SENZA ERRORI – Sono quattordici le reti subite dall’Inter lontano da San Siro. La difesa nerazzurra, difatti, è la peggiore dell’intera Serie A. Peggio anche di Bologna, Monza e Spezia, tutte bucate 13 volte. Abissale la differenza di rendimento rispetto alle partite casalinghe. Nello stesso numero di gare, infatti, sono stati soltanto 3 i gol incassati dall’Inter. Contro la Juventus bisognerà cambiare marcia, dove non saranno permessi errori o distrazioni. Anche perché sarebbe ancora più complicato rimediare, tenuto conto che quella bianconera è la retroguardia meno perforata in assoluto della Serie A. Un motivo in più per spingere Inzaghi a schierare gli elementi più “affidabili”. In tal senso, Francesco Acerbi è più avanti di Stefan de Vrij per una maglia da titolare contro i bianconeri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno