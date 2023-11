Inter-Frosinone, occhio alla doppia sorpresa in formazione ospite

Inter-Frosinone è in programma stasera alle 20.45 e c’è la possibilità di qualche sorpresa da parte di Di Francesco. L’allenatore ospite studia alcune contromosse per fermare Inzaghi.

SI CAMBIA? – Per Inter-Frosinone sarebbe una sorpresa non vedere Eusebio Di Francesco cominciare la partita con il suo classico 4-3-3. Ma c’è una minima possibilità: che il tecnico si schieri con un 3-4-3, come già visto in un altro paio di circostanze. Nel caso l’escluso sarebbe Reinier, il talentuoso brasiliano arrivato dal Real Madrid e già andato in gol. Con la difesa a tre Anthony Oyono farebbe il laterale destro, con quella a quattro Pol Lirola terzino anziché braccetto. Scontato Caleb Okoli fra i centrali, con uno tra Ilario Monterisi e Simone Romagnoli. C’è poi Riccardo Marchizza sulla sinistra, da capire solo se come terzino oppure esterno a tutta fascia. In porta ovviamente Stefano Turati non si tocca.

L’ALTRA SORPRESA – Un’altra opzione, a prescindere dal modulo, che il Frosinone studia per l’Inter è in attacco. Nelle ultime giornate Di Francesco ha provato come centravanti sia Marvin Cuni sia Arijon Ibrahimovic, con entrambi a segno per la prima volta in Serie A lunedì nella vittoria 2-1 sull’Empoli. Lì il primo era punta, il secondo (nessuna parentela con Zlatan, ma ha segnato contro la Primavera dell’Inter l’anno scorso quando era al Bayern Monaco in UEFA Youth League) largo a sinistra. Possibile che venga ripetuta questa opzione, lasciando fuori sia Walid Cheddira sia Jaime Baez. Spazio poi a due dei prestiti dalla Juventus: Matias Soulé, devastante sulle tante verticalizzazioni dei giallazzurri, ed Enzo Barrenechea. Quest’ultimo sarà a centrocampo con Luca Mazzitelli. L’altro arrivato dai bianconeri, Kaio Jorge, andrà in panchina dove recupera Francesco Gelli. Questa la probabile formazione di Di Francesco per Inter-Frosinone: Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic.