Inter-Frosinone, Inzaghi in formato Serie A! Darmian dal 1′ – Sky

Inter-Frosinone è la sfida che chiuderà la dodicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta Nazionali. Secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi su Sky Sport, Inzaghi ha sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione: in difesa la spunta Darmian

FORMATO SERIE A – Inter-Frosinone è la partita in programma alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, come rivelato da Matteo Barzaghi, punta sul solito undici di campionato per battere i ciociari e tornare in testa: «L’Inter gioca con la squadra del campionato che si alterna a quella della Champions League. Quindi, rispetto alla partita con il Salisburgo, tornano tra i titolari Barella a centrocampo, Dumfries sulla corsia destra e Dimarco su quella sinistra. Lautaro Martinez si riprende il suo posto in attacco accanto a Thuram. Davanti a Sommer ci sarà Darmian che ha vinto il ballottaggio con de Vrij: ieri infatti era stato provato più l’olandese, oggi invece Inzaghi ha optato per l’italiano».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez