Inter-Frosinone, 1-0 al 45′: Dimarco sigla il gol dell’anno!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Frosinone, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Ci pensa il gol dell’anno di Federico Dimarco a sbloccare il primo tempo di questo Inter-Frosinone, con i nerazzurri decisamente più propositivi e vicini al gol al minuto 18, quando Nicolò Barella appoggia in mezzo un pallone dalla sinistra per Lautaro Martinez che lascia partire la conclusione e si vede negare la rete da un vero e proprio miracolo di Turati. Attorno alla mezzora grossi dubbi per un fallo su Mkhitaryan in area che sarebbe netto rigore, ma il direttore di gara decide di far proseguire e di non controllare al VAR. A sbloccare, come detto, ci pensa però Dimarco, che al 43′ lascia partire un siluro da poco oltre la linea di centrocampo che sorprende Turati e si deposita in porta: 1-0 al 45′ grazie al gol dell’anno dell’esterno sinistro.

INTER-FROSINONE 1-0

Dimarco al 43′