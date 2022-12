Inter, freschezza rimasta a Malta. Una scelta di Inzaghi non ha pagato – CdS

L’Inter ieri ha pareggiato 1-1 in amichevole contro il Real Betis a Siviglia (vedi highlights). Per il Corriere dello Sport non ci sono grossi spunti e fra le scelte di Inzaghi una stavolta non ha convinto.

POCO DA VEDERE – Partita brutta ieri fra Real Betis e Inter, con poche occasioni. Per il Corriere dello Sport la freschezza atletica vista a Malta è un lontano ricordo, con mancanze a livello offensivo che si possono spiegare anche nell’assenza di Romelu Lukaku (vedi articolo). Oltre al belga si è notata l’assenza di un uomo di fantasia e imprevedibilità, che poteva dare nuove soluzioni alla manovra. L’Inter ieri ha giocato col 3-5-1-1, ma il quotidiano romano boccia lo spostamento di Henrikh Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko, già visto col Salisburgo. Questo nonostante l’armeno sia stato fra i migliori, una costante dell’Inter di dicembre.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno