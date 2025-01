Inter, la formazione migliore in Supercoppa Italiana: Inzaghi punta sulla continuità – CdS

L’Inter è pronta per affrontare l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana, e Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare la formazione migliore disponibile, replicando l’undici titolare visto nell’ultima convincente vittoria a Cagliari.

IN SEMIFINALE – Inter-Atalanta, oltre a rappresentare un’occasione per avvicinare il primo trofeo del 2025, sarà un’importante verifica per misurare i rispettivi valori in vista della sfida scudetto che le due squadre nerazzurre stanno portando avanti in campionato. Simone Inzaghi punterà sul collaudato 3-5-2. Davanti a Yann Sommer, ci sarà una linea difensiva composta da Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. L’assenza di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi problemi fisici, obbliga il tecnico a confermare i titolari già visti in Sardegna. A centrocampo, l’esperienza e la qualità di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan saranno fondamentali per dominare il possesso e creare occasioni. Sugli esterni, Denzel Dumfries e Federico Dimarco avranno il compito di spingere con continuità, offrendo ampiezza e supporto alla manovra offensiva. In attacco, il tandem formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram sarà chiamato a guidare la squadra verso la finale.

IN PANCHINA – Matteo Darmian, nuovamente a disposizione, dovrebbe partire dalla panchina ma rappresenterà un’alternativa preziosa a gara in corso. Accanto a lui, ci saranno numerose opzioni di qualità, tra cui Carlos Augusto e Frattesi per il centrocampo, e una batteria offensiva composta da Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e Joaquin Correa e anche quattro giovani della Primavera.

Inter così in campo questa sera contro l’Atalanta

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, DE Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Aido, Alexiou, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi