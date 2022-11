Inter, formazione fatta. Dal Bayern Monaco spunti per la Juventus – CdS

Non dovrebbero esserci particolari dubbi di formazione per Inzaghi in Juventus-Inter, se si eccettua la valutazione fatta per Bastoni (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa notare come ci sia una gestione partita dal match col Bayern Monaco.

I RIENTRI – Per Juventus-Inter le scelte di Simone Inzaghi sono improntate al meglio possibile al netto delle condizioni. Tolti Marcelo Brozovic (vedi articolo) e gli infortunati Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku giocano i migliori, l’unica modifica è Francesco Acerbi per Alessandro Bastoni con inserimento sul centro-sinistra e Stefan de Vrij al centro. Contro il Bayern Monaco l’unico titolare ad aver giocato novanta minuti è stato André Onana, una gestione che per il Corriere dello Sport rende automatici gli undici di stasera dell’Inter. Sugli esterni tornano Denzel Dumfries a destra (per Raoul Bellanova) e Federico Dimarco a sinistra (per Robin Gosens). A centrocampo Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan i due interni. Torna anche Milan Skriniar, che in Champions League aveva giocato solo il quarto d’ora finale. Nessun dubbio sull’attacco, dove ci sarà Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Juventus-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.