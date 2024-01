Inter focalizzata sul Monza: Buchanan verso l’esordio? Il punto – Sky

L’Inter è focalizzata sulla sfida in programma sabato con il Monza all’U-Power Stadium. Inzaghi ha diretto oggi un allenamento mattutino nel quale era presente anche Buchanan: il canadese molto probabilmente farà il suo esordio proprio contro i brianzoli. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

ESORDIO IN VISTA – L’Inter di Simone Inzaghi non ha più impegni di Coppa Italia e quindi è completamente focalizzata sulla sfida in programma sabato con il Monza all’U-Power Stadium, dove potrebbe esordire Daniel Maldini in maglia biancorossa. Il tecnico nerazzurro, come sottolineato da Matteo Barzaghi, non vede l’ora di poter schierare Tajon Buchanan: «L’Inter si può focalizzare sulla sfida con il Monza in programma sabato e poi sulla Supercoppa e a seguire su un campionato fitto di intensi impegni. Il calendario, tra Serie A e Champions League, obbligherà Inzaghi a sfruttare le rotazioni. La giornata di oggi è iniziata con un allenamento al mattino e Buchanan che ha svolto il secondo allenamento con i compagni per poi partire alla volta di Bruxelles dove dovrà ritirare i documenti necessari per il permesso di soggiorno. Probabilmente non farà rientro in tempo per l’allenamento di domani mattina, staremo a vedere. Il canadese dovrà completare l’iter burocratico in tempo per la sfida di Monza o almeno questo spera l’Inter. Inzaghi avrà a disposizione l’esterno e potrà iniziare ad utilizzarlo. Ovviamente ci vorranno alcuni giorni affinché acquisisca le nozioni tattiche».