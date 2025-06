Inter-Fluminense 0-2, il tabellino della partita del Mondiale per Club

Inter-Fluminense è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per gliottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025.

UN ALTRO FALLIMENTO – L’Inter esce in maniera ingloriosa dal Mondiale per Club, concludendo nella maniera peggiore una stagione fallimentare. Il Fluminense si impone 0-2 e va ai quarti di finale, con un gol in avvio e uno nel recupero. In mezzo tanti cartellini, la solita sfortuna e una squadra incapace di avere una minima idea una volta arrivata nella trequarti avversaria. Il ciclo per tanti è finito, la speranza è che fra otto settimane alla prima giornata di Serie A ci sia qualcosa di nuovo per ripartire. Altrimenti saranno guai grossi. Questo il tabellino di Inter-Fluminense.

INTER-FLUMINENSE 0-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni (71′ Carlos Augusto); Dumfries (53′ Luis Henrique), Barella, Asllani (53′ Sucic), Mkhitaryan (53′ Carboni), Dimarco; M. Thuram (66′ S. Esposito), Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Calligaris, Acerbi, T. Palacios, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi, Zalewski.

Allenatore: Cristian Chivu.

Fluminense (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Nonato (60′ Lima), Bernal (81′ Thiago Santos), Martinelli (60′ Hércules), Renê; Arias, Cano (66′ Everaldo).

In panchina: Vitor Eudes, Soteldo, Ganso, Keno, Fuentes, Canobbio, Lezcano, Guga, Manoel, Paulo Baya, Serna.

Allenatore: Renato Gaucho.

Arbitro: Ivan Barton della federazione salvadoregna (Moran – Pupiro; Penso; VAR Guzman; A. VAR Miranda – Ashour).

Gol: 3′ Cano, 93′ Hércules.

Ammoniti: Asllani, Bastoni (I), Cano, Freytes, Renê, Thiago Santos (F), Renato Gaucho (F, allenatore).

Recupero: 8’ PT, 7′ ST.