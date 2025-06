Inter-Fluminense, la strada per la gloria passa da Charlotte

Inter-Fluminense segna l’inizio della fase a eliminazione diretta al Mondiale per Club FIFA, con gli ottavi di finale. Alle 21 ora italiana a Charlotte si gioca per proseguire il viaggio negli Stati Uniti.

CHE SIA SOLO L’INIZIO – Inter-Fluminense è il primo di quattro passaggi per arrivare al grande traguardo. Quello del Mondiale per Club. Ma per renderlo tale bisogna superarli tutti e quattro, senza sbagliare: un qualcosa che nella fase a gironi, pur fra mille difficoltà, la nuova Inter di Cristian Chivu è riuscita a fare in fin dei conti abbastanza bene, con sette punti su nove e il primo posto. Certo, non sono mancati momenti negativi, ma alla fine è il risultato quello che conta ed è arrivato. Ora comincia una nuova fase del torneo, non solo perché c’è il dentro e fuori ma perché il valore degli avversari aumenta sensibilmente: il Fluminense dev’essere il primo passo, e di tanti.

Inter-Fluminense, niente conferma per il “nuovo eroe” Esposito

LA MANCANZA – Dopo il gol che ha sbloccato la rognosa partita col River Plate, si sperava che Inter-Fluminense potesse essere la gara della conferma per Francesco Pio Esposito. Invece l’attaccante classe 2005 sarà costretto a saltarla, perché infortunato. Non certo una stranezza, visto che l’Inter ha convissuto per tutta la stagione con problemi fisici, tanto che ieri Davide Frattesi ha fatto ritorno in Italia. Ma di certo un peccato, perché priverà il tecnico di una delle nuove armi. Chi invece torna è Marcus Thuram, che ha tanto da farsi perdonare per un 2025 sottotono. Nel Fluminense Renato Portaluppi spera di ripetere le buone cose viste nel recente periodo. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Fluminense, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.