Inter-Fluminense probabili formazioni Mondiale per Club: le scelte di Chivu

Inter-Fluminense e le probabili formazioni nel Mondiale per Club in vista della gara odierna della squadra di Chivu. Il fischio d’inizio negli Stati Uniti d’America – salvo rischio rinvio – è previsto alle ore 15:00 presso il “Bank of America Stadium” di Charlotte (Carolina del Nord). Le ore 21:00 in Italia. Partita valida per gli Ottavi di Finale della Coppa del Mondo per Club FIFA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra

CHARLOTTE – Inizia la fase finale anche per l’Inter di Cristian Chivu che, dopo aver vinto il girone del Gruppo E con 7 punti, trova sul suo cammino i brasiliani del Fluminense di Renato “Gaucho” Portaluppi, secondi classificati nel Gruppo F a quota 5. Chi avanza affronterà venerdì 4 luglio, nei Quarti di Finale, la vincente tra Manchester City e Al-Hilal (allenata dall’ex nerazzurro Simone Inzaghi, ndr). Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Fluminense e le probabili formazioni nel Mondiale per Club relative alla squadra nerazzurra.

Mondiale per Club: convocati e diffidati Inter

CONVOCATI: Lista diramata da Chivu ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Bastoni, Carlos Augusto, Dumfries, Asllani, Barella, Sebastiano Esposito e Lautaro Martinez.

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà nel Mondiale per Club

GIOCATORI FUORI LISTA FIFA: In aggiornamento.

GIOCATORI LIBERATI IN ANTICIPO: J. Correa (Botafogo), Arnautovic (svincolato).

SQUALIFICATI: –

INDISPONIBILI: 99 Taremi.

INFORTUNATI: 7 Zielinski, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 28 Pavard, 31 Bisseck, 94 Pio Esposito.

I dubbi di Chivu: le percentuali tra campo e panchina in casa Inter

BALLOTTAGGI:

– In difesa da non escludere l’opzione de Vrij (35%) terzo destro ma Darmian (65%) è ancora in vantaggio.

– A centrocampo solito testa a testa a sinistra tra Carlos Augusto (40%) e Dimarco (60%), finora favorito.

– In attacco recupera Thuram (55%) ma per il ruolo si candida dal 1′ anche Sebastiano Esposito (45%).

Inter-Fluminense probabili formazioni Mondiale per Club: la formazione dell’Inter di Chivu

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 40 Calligaris; 6 de Vrij, 8 P. Sucic, 11 Luis Henrique, 30 Carlos Augusto, 42 T. Palacios, 45 Valentin Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 70 Sebastiano Esposito.

ALLENATORE: Cristian Chivu

Probabili formazioni Inter-Fluminense LIVE su Inter-News.it

MATCHDAY LIVE – In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Fluminense nel Mondiale per Club, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di formazione per Chivu ma non solo. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Charlotte per scoprire le ultime dai campi con le probabili formazioni destinate a diventare ufficiali.