Inter-Fluminense, sempre un Esposito per Chivu? Probabile formazione!

Inter-Fluminense è un match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: di seguito la probabile formazione di Cristian Chivu.

LA SFIDA – Inter–Fluminense si disputerà oggi 30 giugno alle ore 21 al Bank of America Stadium del North Carolina. I nerazzurri arrivano al match dopo la convincente prestazione contro il River Plate – conclusasi con un 2-0 finale – che ha dato nuova linfa a un ambiente ancora scosso dal ko di Monaco di Baviera contro il PSG. Ora un’altra sudamericana, come il Fluminense, per regalarsi un quarto di finale che – in ogni caso – sarà d’eccezione. Che sia il Manchester City o l’Al Hilal, infatti, il match avrà con sé un carico di suggestione indubitabile.

Inter-Fluminense, la probabile formazione di Chivu

LE SCELTE – In Inter-Fluminense è difficile che Chivu impieghi direttamente dall’inizio Marcus Thuram, pienamente recuperato dal problema dai flessori. Con l’assenza di Pio Esposito, a causa di un affaticamento, il tecnico rumeno potrebbe dunque fare di necessità virtù schierando il fratello Sebastiano e riservandosi la possibilità di far entrare il francese nel secondo tempo. Per il resto, non dovrebbero esserci novità rispetto all’11 iniziale visto contro il River Plate, con Davide Frattesi che ha dovuto abbandonare il ritiro per curarsi al meglio in Italia. Scontato un ingresso del sempre più ispirato Petar Sucic nella seconda frazione, così come sperano di ricevere un adeguato minutaggio anche Luis Henrique e Nicola Zalewski.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; S. Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.