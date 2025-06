Inter-Fluminense, i diffidati per il Mondiale per Club. Niente squalificati

Inter-Fluminense si giocherà alle 21 ora italiana al Bank of America Stadium di Seattle, per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025. Ecco la situazione disciplinare per il match che vale un posto nei quarti negli Stati Uniti, dove rimarranno ancora i diffidati (non ci sono squalificati).

INTER-FLUMINENSE lunedì 30 giugno ore 21 8ottavi di finale Mondiale per Club)

Diffidati Inter: Kristjan Asllani, Carlos Augusto, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Sebastiano Esposito, Lautaro Martinez.

Squalificati Inter: nessuno.

Diffidati Fluminense: Jhon Arias, Facundo Bernal, Keno, Matheus Martinelli, Nonato, Renê.

Squalificati Fluminense: nessuno.