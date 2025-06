Inter-Fluminense, Chivu conferma l’attacco! Cambia il centrocampo?

In vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, Cristian Chivu sta definendo le scelte di formazione, e le indicazioni emerse dagli ultimi allenamenti spingono verso la continuità a centrocampo.

A CENTROCAMPO – A meno di sorprese, sarà confermata la cerniera formata da Nicolò Barella, Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan, un trio che ha garantito equilibrio e qualità nella fase a gironi. Barella resta il punto di riferimento imprescindibile, mentre Asllani si è ritagliato un ruolo importante nella gestione del gioco, sfruttando l’assenza momentanea di Calhanoglu. Il giovane albanese sta rispondendo con maturità e personalità. Mkhitaryan, con la sua esperienza e intelligenza tattica, completa il reparto offrendo dinamismo e inserimenti tra le linee.

Inter-Fluminense, Chivu conferma l’attacco?

PROSSIMO IMPEGNO – Più aperti, invece, i ballottaggi in attacco, dove Francesco Pio Esposito si candida con forza per una nuova maglia da titolare dopo il gol decisivo segnato contro il River Plate. La sua prestazione ha colpito lo staff tecnico per lucidità e capacità di leggere le situazioni, al punto da spingere Chivu a riflettere sulla possibilità di affiancarlo a capitan Lautaro Martinez, che resta il perno offensivo della squadra. L’attaccante classe 2005 ha dimostrato di poter reggere la pressione e si è guadagnato la fiducia dell’ambiente, ma l’ultima parola spetterà a Chivu, che dovrà valutare anche le condizioni fisiche di Marcus Thuram, tornato disponibile dopo il problema muscolare.