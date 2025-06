Inter-Fluminense 0-2: addio Mondiale per Club, altro flop

L’Inter perde per 2-0 contro il Fluminense ed esce così dal Mondiale per Club agli ottavi di finale. Altro flop in questo finale di stagione per i nerazzurri.

FINE PARTITA – L’Inter perde per 2-0 contro il Fluminense ed esce agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La bocciatura per diversi elementi che hanno iniziato la partita è pesante. Dopo pochissimi minuti fuori Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani e dentro Petar Sucic, Luis Henrique e Valentin Carboni. A differenza della precedente gestione Cristian Chivu mostra coraggio e cambia fin da subito per provare a dare dinamismo al possesso. La prima occasione della ripresa è però per il Fluminense, che con Arias al volo dai 25 metri trova una perla parata solo da un super Yann Sommer. Al 65′ l’allenatore romeno è costretto a togliere Marcus Thuram, irriconoscibile e ancora insufficiente. Dentro Sebastiano Esposito. Due minuti dopo l’Inter spreca una clamorosa occasione: sponda di Lautaro Martinez per Stefan de Vrij, che in area piccola manda fuori. Al minuto 75 Federico Dimarco calcio ancora su punizione e la palla finisce di un soffio a lato. Dopo è Lautaro Martinez nel giro di un minuto a sprecare due chance. In una prende addirittura il palo di sinistro. Carlos Augusto al 91′ tira altissimo di destro dentro l’area di rigore. Il Fluminense chiude il match a due minuti dalla fine con un gol devastante di Hercules.

INTER-FLUMINENSE 0-2

Cano al 3′, Hercules al 93′