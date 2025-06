Inter-Fluminense 0-1 al 45′: primo tempo da incubo, svantaggio!

L’Inter sta perdendo dopo la fine del primo tempo con il risultato di 1-0 contro la Fluminense. 45 minuti da incubo per i nerazzurri, che non sembrano proprio in partita.

PRIMO TEMPO – 1-0 è il risultato del primo tempo tra Inter e Fluminense. I 45 minuti iniziano nel modo peggiore possibile per la squadra di Cristian Chivu. Subito un’incomprensione in difesa con Yann Sommer che ha rischiato di perdere palla con i piedi lasciando la porta vuota. Poi il vantaggio della Fluminense con la rete al minuto 3 del trentasettenne German Cano, da solo in area di rigore su un cross respinto da Alessandro Bastoni. Autentico disastro in area di rigore da parte di Matteo Darmian e Sommer, che non si comprendono nuovamente e lasciano l’attaccante libero di colpire. Dopo la rete subita l’Inter si sveglia un po’ e crea qualcosa, soprattutto sulla fascia sinistra. Il primo pericolo arriva dalla conclusione di Federico Dimarco, che viene però parata agevolmente da Fabio. Verso il minuto 10 Kristjan Asllani si fa ammonire ed è un cartellino pesante: squalifica per gli eventuali quarti di finale. Al 37′, dopo il cooling break, l’Inter ha calciato per la seconda volta in porta su punizione ancora con Dimarco. Al 39′ Bastoni ha preso il giallo, ingiustamente, e anche lui salterà il possibile prossimo turno. Un giro di lancetta dopo la Fluminense vede annullare un suo gol, ma la difesa nerazzurra mostra ancora grandissimi problemi. Il primo tempo di Inter-Fluminense finisce in seguito ai 7 minuti di recupero concessi dall’arbitro.

INTER-FLUMINENSE 0-1

Cano al 3′